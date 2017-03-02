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Регион 02.03.2017 12:21

Автомобиль с взрывчаткой обнаружили в Дербенте - источник

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали в безопасное место автомобиль со взрывчаткой в дагестанском городе Дербент, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в силовых структурах региона.

"По предварительным данным, автомобиль обнаружили в 150 метрах от 18-й школы. Внутри него силовики обнаружили взрывчатку и автомат Калашникова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время устанавливается владелец автомобиля.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ВЗРЫВЧАТКА, ОБНАРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]