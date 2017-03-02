Автомобиль с взрывчаткой обнаружили в Дербенте - источник

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали в безопасное место автомобиль со взрывчаткой в дагестанском городе Дербент, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в силовых структурах региона.

"По предварительным данным, автомобиль обнаружили в 150 метрах от 18-й школы. Внутри него силовики обнаружили взрывчатку и автомат Калашникова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время устанавливается владелец автомобиля.