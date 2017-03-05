Китай будет следовать курсом на глобализацию мировой экономики - премьер

Китай будет активно выступать против протекционизма за глобализацию мировой экономики, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Китай будет выступать против любых форм протекционизма, будет более вовлеченным в международное управление и будет стремиться к тому, чтобы экономическая глобализация была более инклюзивной, взаимовыгодной и равноправной", - сказал он в докладе о работе правительства на сессии Всекитайского собрания народных представителей, открывшейся в китайкой столице.

Ранее с призывом к глобализации мировой экономики на последнем экономическом форуме в Давосе выступил председатель КНР Си Цзиньпин.