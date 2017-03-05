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Дальнее зарубежье 05.03.2017 11:15

Китай будет следовать курсом на глобализацию мировой экономики - премьер

Китай будет активно выступать против протекционизма за глобализацию мировой экономики, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Китай будет выступать против любых форм протекционизма, будет более вовлеченным в международное управление и будет стремиться к тому, чтобы экономическая глобализация была более инклюзивной, взаимовыгодной и равноправной", - сказал он в докладе о работе правительства на сессии Всекитайского собрания народных представителей, открывшейся в китайкой столице.

Ранее с призывом к глобализации мировой экономики на последнем экономическом форуме в Давосе выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

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Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]