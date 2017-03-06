Президент Узбекистан отбыл с первым визитом в Туркменистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Гурбангулы Бердымухамедова в понедельник отбыл с государственным визитом в Ашхабад, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в аппарате президента Узбекистана.

"В ходе визита главы государств обсудят широкий круг вопросов узбекско-туркменских отношений, обменяются мнениями по актуальным проблемам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, по итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание совместного заявления глав государств, Договора о стратегическом партнерстве, а также ряда двусторонних документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в различных сферах.

Это первый зарубежный визит Ш.Мирзиёева, избранного президентом Узбекистана на выборах, состоявшихся в стране 4 декабря прошлого года.

По данным МИД Узбекистана, правовую основу сотрудничества между двумя государствами составляет около 190 документов. Между сторонами действует совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Значимую роль в развитии двустороннего сотрудничества играют представители узбекской и туркменской этнических групп, проживающие в обеих странах. Так, в различных областях Узбекистана проживает около 189 тысяч туркмен. Дети этой национальности обучаются в 47 школах с преподаванием их родного языка. Кроме того, в стране успешно функционируют туркменские национальные культурные центры.