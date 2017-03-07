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Регион 07.03.2017 11:33

В турецкой Анталье проходит встреча начальников Генштабов России, США, Турции; обсуждается Сирия и Ирак - Минобороны РФ

Трехсторонняя встреча начальников Генштабов России, США, Турции проходит в Анталье (Турция), сообщили "Интерфаксу" во вторник в Министерстве обороны России.

"На мероприятии запланировано совместное обсуждение вопросов по безопасности в Сирии и Ираке", - сказали в Минобороны РФ.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, начальник генерального штаба вооруженных сил Турции Хуллуси Акар (принимающая сторона) и председатель комитета начальников штабов ВС США армейский генерал Джозеф Данфорд принимают участие в трехсторонней встрече в г. Анталья (Турция)", - сказали в военном ведомстве РФ.

По данным "Интерфакса", В.Герасимов прилетел в Анталью накануне.

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Тэги: РОССИЯ, США, ТУРЦИЯ, ГЕНШТАБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]