В турецкой Анталье проходит встреча начальников Генштабов России, США, Турции; обсуждается Сирия и Ирак - Минобороны РФ

Трехсторонняя встреча начальников Генштабов России, США, Турции проходит в Анталье (Турция), сообщили "Интерфаксу" во вторник в Министерстве обороны России.

"На мероприятии запланировано совместное обсуждение вопросов по безопасности в Сирии и Ираке", - сказали в Минобороны РФ.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, начальник генерального штаба вооруженных сил Турции Хуллуси Акар (принимающая сторона) и председатель комитета начальников штабов ВС США армейский генерал Джозеф Данфорд принимают участие в трехсторонней встрече в г. Анталья (Турция)", - сказали в военном ведомстве РФ.

По данным "Интерфакса", В.Герасимов прилетел в Анталью накануне.