Путин: между Россией и Турцией восстановлен интенсивный политический диалог

Президент РФ Владимир Путин констатировал наличие солидного потенциала для развития отношений между Россией и Турцией.
"Сейчас между нашими странами восстановлен интенсивный политический диалог, возобновлена координация в рамках совместной группы стратегического планирования, вновь заработала смешанная межправкомиссия и форум общественности двух стран", - заявил В.Путин в пятницу, выступая на заседании шестого Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией.
По его словам, "у России и Турции имеется солидный потенциал для поступательного развития, добрососедских связей".
"Сообща мы сможем не только быстро наверстать упущенное, но и выйти на качественно новый уровень взаимодействия. По крайней мере, российская сторона настроена на это и к этому готова", - сказал В.Путин.
Он отметил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в узком составе были рассмотрены важные вопросы двусторонних отношений
"Высказались за укрепление российско-турецкого сотрудничества в духе продвинутого многопланового партнерства", - сказал В.Путин.
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