Азербайджан и Венгрия могут создать совместный инвестфонд для финансирования проектов в сфере высоких технологий – посол в Баку

Баку и Будапешт намерены создать совместный инвестиционный фонд, заявил посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.
«Мы намерены создать совместный фонд для высоких технологий. Стороны готовы вложить в этот фонд средства, чтобы облегчить деятельность предприятий и финансировать совместные проекты. Условно его можно назвать совместным инвестиционным фондом для развития высоких технологий», - сказал И.Ласлоцки в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, на данном этапе идут работы по определению приоритетных проектов. «Этот фонд в основном охватит сферу ИКТ. Но не исключены и другие области сотрудничества»,- сказал дипломат.
Он также отметил, что по итогам последних переговоров с азербайджанской стороной «смело можем заявить, что стороны готовы финансировать проекты не только в сфере ИКТ».
«Любая другая высокая технология может быть рассмотрена и при ее рентабельности профинансирована сторонами. Остается, как я уже говорил, определить в каких проектах будем работать»,- отметил И.Ласлоцки.
С полным текстом интервью с И.Ласлоцки можно ознакомиться на сайте агентства "Интерфакс-Азербайджан" по ссылке http://interfax.az/view/698318.
Ф.Исазаде
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