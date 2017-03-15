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Транспорт и связь 15.03.2017 16:36

Азербайджан и Венгрия могут создать совместный инвестфонд для финансирования проектов в сфере высоких технологий – посол в Баку

Баку и Будапешт намерены создать совместный инвестиционный фонд, заявил посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

«Мы намерены создать совместный фонд для высоких технологий. Стороны готовы вложить в этот фонд средства, чтобы облегчить деятельность предприятий и финансировать совместные проекты. Условно его можно назвать совместным инвестиционным фондом для развития высоких технологий», - сказал И.Ласлоцки в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, на данном этапе идут работы по определению приоритетных проектов. «Этот фонд в основном охватит сферу ИКТ. Но не исключены и другие области сотрудничества»,- сказал дипломат.

Он также отметил, что по итогам последних переговоров с азербайджанской стороной «смело можем заявить, что стороны готовы финансировать проекты не только в сфере ИКТ».

«Любая другая высокая технология может быть рассмотрена и при ее рентабельности профинансирована сторонами. Остается, как я уже говорил, определить в каких проектах будем работать»,- отметил И.Ласлоцки.

С полным текстом интервью с И.Ласлоцки можно ознакомиться на сайте агентства "Интерфакс-Азербайджан" по ссылке http://interfax.az/view/698318.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕНГРИЯ, ИНВЕСТФОНД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]