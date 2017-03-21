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Регион 21.03.2017 16:55

Армения и ЕС парафировали новое рамочное соглашение о сотрудничестве

Дипломаты Армении и Евросоюза подписали документы, касающиеся нового рамочного соглашения о сотрудничестве между республикой и ЕС, сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

"Армения и ЕС только что парафировали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве", - написал Т.Балаян в своем микроблоге в Twitter.

С армянской стороны документ подписали замглавы МИД Армении Карен Назарян, со стороны ЕС - директор по вопросам Восточного партнерства внешнеполитической службы Евросоюза Люк Девин.

По итогам переговоров с председателем Совета Европы Дональдом Туском 27 февраля президент Армении Серж Саргсян заявил о завершении переговоров по новому правовому документу - соглашению о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве. "Документ отражает всю глубину реальных отношений Армении и ЕС", - заявил С.Саргсян.

Ранее посол Польши в Ереване Ежи Новаковский заявил, что новое рамочное соглашение о сотрудничестве между Арменией и Евросоюзом может быть готово в мае-июне.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]