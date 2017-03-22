Американские военные зафиксировали неудачный пуск северокорейской ракеты

Тихоокеанское командование США зафиксировало очередной пуск Северной Кореей неустановленной ракеты, сообщил представитель командования Дэйв Бекхэм.

"Тихоокеанское командование США зафиксировало попытку пуска ракеты, мы оцениваем попытку как неудачную", - говорится в заявлении.

По его словам, "как представляется, ракета взорвалась через несколько секунд после старта".

Ранее в среду японские СМИ со ссылками на правительственные источники также сообщили о неудачном пуске северокорейской ракеты.

Тип ракеты не определен.