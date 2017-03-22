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Дальнее зарубежье 22.03.2017 09:14

Американские военные зафиксировали неудачный пуск северокорейской ракеты

Тихоокеанское командование США зафиксировало очередной пуск Северной Кореей неустановленной ракеты, сообщил представитель командования Дэйв Бекхэм.

"Тихоокеанское командование США зафиксировало попытку пуска ракеты, мы оцениваем попытку как неудачную", - говорится в заявлении.

По его словам, "как представляется, ракета взорвалась через несколько секунд после старта".

Ранее в среду японские СМИ со ссылками на правительственные источники также сообщили о неудачном пуске северокорейской ракеты.

Тип ракеты не определен.

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Тэги: США, КНДР, РАКЕТА, ПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]