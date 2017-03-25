Комитет по контролю за сокращением нефтедобычи ОПЕК+ собирается в Кувейте

Нефтяные министры стран из числа ОПЕК и не-ОПЕК, участвующих в соглашении о снижении добычи нефти для стабилизации рынка, собираются на второе заседание комитета по мониторингу выполнения договоренностей.

Соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 32,5 млн б/с, а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с, начало действовать с 1 января 2017 года.

ОПЕК в своем ежемесячном отчете в марте опубликовал данные о февральских уровнях добычи странами ОПЕК, а также рядом стран не-ОПЕК.

Расчеты "Интерфакса" на основе опубликованных картелем данных показывают, что в феврале договоренности были выполнены на 110% за счет Саудовской Аравии, которая существенно превышает свою квоту по добыче, в то время как многие страны нарушают договоренности.

Международное энергетическое агентство (МЭА) подсчитало, что в феврале страны ОПЕК выполняли соглашение на 91%, а страны не-ОПЕК - на 34%. В январе, считало МЭА, ОПЕК выполнила договоренности на 105%, а не-ОПЕК - на 40%.

Технический комитет по мониторингу выполнения договоренностей, собравшийся в феврале, сообщил, что договоренности в январе выполнены на 86%. По итогам февраля технический комитет заседал на прошлой неделе, однако его итоги не были раскрыты.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил в начале марта, что уровень выполнения соглашения в феврале будет выше, чем в январе. Министр энергетики РФ Александр Новак согласен с таким утверждением.

Одновременно с этим министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил ранее, что Россия сокращает добычу недостаточно быстро, как хотелось бы, приведя другие цифры по темпам сокращения, чем озвучивал А.Новак.

Так, по словам Х.аль-Фалиха, Россия должна была выйти на согласованный уровень сокращения в 300 тыс. б/с к концу марта, хотя А.Новак озвучивал сроки достижения квоты в конце апреля-начале мая. Теперь Россия говорит об ускорении этих сроков, но лишь уточняя - "конец апреля". В середине марта Россия снизила добычу нефти на 160 тыс. б/с.

Между тем, среди стран из числа ОПЕК также есть "двоечники" - Ирак, ОАЭ (примерно на 60%), а также Венесуэла и Габон (на уровне 20% выполнения).

Ранее на конференции Х.аль-Фалих заявил, что Саудовская Аравия, превышающая свои обязательства, не позволит другим странам использовать себя.

В то же время М.Баркиндо отметил, что несмотря на все усилия, "мы далеки от уровня сбалансированности цен". "Поэтому мы по-прежнему ожидаем присоединения к соглашению других производителей нефти", - сказал он.

На воскресенье, 26 марта, намечено заседание министерского комитета по контролю за выполнением договоренностей, а накануне вечером министры соберутся на ставший уже традиционным совместный ужин.

Кроме контроля за сокращением, как ожидают аналитики, министры обсудят возможную пролонгацию соглашения или даже, еще более сильное снижение нефтедобычи. Хотя публично министры заявляют о том, что решать этот вопрос нужно ближе к истечению срока соглашения, в мае. Впрочем, падение нефтяных цен на фоне увеличения добычи США может заставить министров хотя бы обсудить теоретическую возможность пролонгации.