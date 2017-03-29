Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией

Чешский архитектор Йитка Дворска провела в среду оценку здания школы в селе Гаравели Шамахинского района, которое будет реконструировано в рамках проекта посольства Чехии.
«Из двух школ под пилотный проект мы выбрали то, которое находилось в худшем состоянии, и на котором будет лучше видна разница до и после работ по реконструкции», - сказала Й.Дворска журналистам в Баку.
По ее словам, выбранное здание предусмотрено для занятий младших классов.
«Работы по реконструкции будут заключаться, преимущественно, в повышении эффективности теплоизоляции здания, но также будут включать передовые решения в области функционирования отопительной системы и электричества. Согласно прогнозам, после реконструкции школа сократит потребление энергии на 50%»,- отметила она.
Куратор проекта, секретарь по вопросам экономики и торговли посольства Ян Йиндрих, в свою очередь, отметил, что План по реконструкции школы планируется подготовить к июню и представить его на рассмотрение министерства образования Азербайджана.
«В случае одобрения, все работы будут проведены в здании школы в период летних каникул с тем, чтобы в сентябре дети смогли вернуться в обновленное здание»,- отметил Я.Йиндрих.
Бюджет проекта, по словам Я.Йиндриха, пока не определен.
«Представление плана планируется приурочить к визиту в Баку министра образования, молодежи и физической культуры Чехии в Азербайджан Екатерины Валаховой в середине июня», - сказал дипломат.
Ф.Исазаде
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