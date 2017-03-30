США не меняли визовый режим для граждан Азербайджана – посольство в Баку

Информация об отмене виз для граждан Азербайджана со стороны США не соответствует действительности, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в американском посольстве.

«Это ложная информация. Она не соответствует действительности», - отметил представитель посольства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий гражданам Азербайджана путешествовать в США без виз. Новый порядок, якобы позволит им остаться в США в течение максимального периода – 180 дней.

Ф.Исазаде