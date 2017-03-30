Путин ждет от Вашингтона проявления готовности к диалогу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к встрече с руководством США, однако Штаты тоже должны проявить готовность к диалогу.

"Когда-то это закончится, я надеюсь. И мы определимся, где проведем встречу, что будем обсуждать. Это дело техники. Вопросов много, они давно назрели - и в сфере экономики, и в сфере безопасности, региональных конфликтов. Мы к этому обсуждению готовы. Нам нужно, чтобы и другая сторона проявила добрую волю и готовность к конструктивной работе", - сказал В.Путин в ходе Арктического форума в четверг.

По его словам, параметры встречи, которая может состояться на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом, "в значительной степени зависят от американской стороны".

"Вы же видите, что происходит. Мне просто не хочется вдаваться туда, понимаете? Вы меня втравливаете все время в эти ваши (внутриамериканские - ИФ) разборки. Мы же видим, что происходит: вновь избранному президенту не дают осуществлять его повестку дня предвыборную по очень многим вопросам: по здравоохранению, по другим вопросам, по международным делам, по отношениям с Россией. Мы просто ждем, когда ситуация выправится, стабилизируется. И мы никак туда не вмешиваемся", - подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что "это лучшее свидетельство того, что мы и раньше этого не делали".