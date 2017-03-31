В ДТП в Баку погибли 2 человека, еще 4 пострадали – МВД Азербайджана

Дорожно-транспортное происшествие в Баку с участием двух автомобилей марки «Mercedes» повлекла гибель двух человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
«Управляемый жителем Баку Салманом Биннатли автомобиль марки «Mercedes» врезался в припаркованный у обочины автомобиль марки «Mercedes» Ядуллы Мамедова в ночь на пятницу на улице Дж.Джаббарлы Ясамальского района Баку", - отмечает МВД.
В результате столкновения, потерявший управление автомобиль С.Биннатли, сбил пешехода Эльчина Алиева, затем врезался в дерево.
"Э.Алиев и С.Биннатли скончались на месте происшествия, еще четыре пассажира доставлены в больницу»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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