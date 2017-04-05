Путин отмечает хорошее сотрудничество спецслужб стран СНГ в деле противодействия главным угрозам и вызовам

Спецслужбы СНГ наладили хорошее сотрудничество по борьбе с главными вызовами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сложилось очень хорошее сообщество, очень хорошее сотрудничество по работе по главным вызовам для всех наших стран", - сказал В.Путин на встрече с участниками совещания глав спецслужб СНГ в среду.
Он отметил, что это совещание, в известной степени, является юбилейным событием, так как 25 лет назад было подписано соглашение в рамках СНГ о сотрудничестве спецслужб по важнейшим направлениям.
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