Путин отмечает хорошее сотрудничество спецслужб стран СНГ в деле противодействия главным угрозам и вызовам

Спецслужбы СНГ наладили хорошее сотрудничество по борьбе с главными вызовами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сложилось очень хорошее сообщество, очень хорошее сотрудничество по работе по главным вызовам для всех наших стран", - сказал В.Путин на встрече с участниками совещания глав спецслужб СНГ в среду.

Он отметил, что это совещание, в известной степени, является юбилейным событием, так как 25 лет назад было подписано соглашение в рамках СНГ о сотрудничестве спецслужб по важнейшим направлениям.