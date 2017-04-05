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СНГ 05.04.2017 14:15

Путин отмечает хорошее сотрудничество спецслужб стран СНГ в деле противодействия главным угрозам и вызовам

Спецслужбы СНГ наладили хорошее сотрудничество по борьбе с главными вызовами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сложилось очень хорошее сообщество, очень хорошее сотрудничество по работе по главным вызовам для всех наших стран", - сказал В.Путин на встрече с участниками совещания глав спецслужб СНГ в среду.

Он отметил, что это совещание, в известной степени, является юбилейным событием, так как 25 лет назад было подписано соглашение в рамках СНГ о сотрудничестве спецслужб по важнейшим направлениям.

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, СПЕЦСЛУЖБЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]