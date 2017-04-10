Владелец второго по величине пакета акций лондонского футбольного клуба "Арсенал" Алишер Усманов заявил о необходимости пересмотреть принципы финансовой деятельности клуба и предложил главному тренеру Арсену Венгеру принять участие в выборе своего преемника на этом посту.
"Нам необходимо соблюдать преемственность, - заявил А.Усманов, владеющий 30% акций "Арсенала", в интервью агентству Bloomberg. - В том числе это подразумевает необходимость подготовить замену Венгеру, при этом нужно продемонстрировать уважение к тренеру. Я бы предложил Венгеру самому подготовить себе преемника".
А.Венгер руководит "Арсеналом" с 1996 года, под его руководством клуб трижды становился чемпионом Англии (включая уникальное достижение сезона 2003-2004 гг., когда команда за весь сезон не потерпела ни одного поражения), по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок Англии и выходил в финал Лиги чемпионов. Однако с 2004 года команда не может одержать победу в чемпионате, что привело к недовольству болельщиков, которые призывают сменить тренера.
А.Усманов заявил, что нельзя возлагать всю вину за неудачи последних лет на тренера и что главный акционер команды Стэн Кронке также несет огромную ответственность. Российский бизнесмен призвал пересмотреть финансовые операции клуба, поскольку повышение доходов позволило бы сохранить ключевых игроков и приобрести звездных футболистов, которые помогут клубу завоевать заветный титул.
В текущем сезоне "Арсенал" идет на шестом месте, отставая от четвертого места, дающего право играть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, на 7 очков, но имея две игры в запасе. "Канониры" не финишировали в чемпионате Англии ниже четвертого места на протяжении последних 20 лет.
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