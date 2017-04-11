Лидеры США, Великобритании и Германии высказались за привлечение Асада к ответственности за химатаки - Белый дом

Президент Сирии Башар Асад должен быть привлечен к ответственности за химические атаки, которые имели место в Сирии, убеждены канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп, сообщает Белый дом.
В распространенном пресс-релизе Белого дома отмечается, что в понедельник состоялись два телефонных разговора Д.Трампа с Т.Мэй и А.Меркель.
"Премьер-министр Мэй и канцлер Меркель выразили поддержку действиям США и согласились с президентом Трампом в том, что важно привлечь президента Сирии Башара Асада к ответственности", - говорится в пресс-релизе.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. В этом США и их союзники обвинили власти Сирии, которые категорически отвергли это обвинение.
В пятницу США нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб.
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