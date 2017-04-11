Трамп не стремится к конфронтации с Россией, считает французский политолог

Президент США Дональд Трамп, отдавая приказ нанести удар по аэродрому Шайрат в Сирии, вряд ли ставил перед собой задачу вступать в конфронтацию с Москвой, считает президент Французского института международных исследований Тьерри де Монбриаль.
"Давать оценки этой ситуации пока еще рано. Но на данный момент анализировать эту ситуацию необходимо на нескольких уровнях",- сказал Т.де Монбриаль в интервью " Интерфаксу".
"Говоря о том, была ли здесь конечная идея о противостоянии с Россией, я думаю, что нет. Но, возможно, что визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву несколько разъяснит эту ситуацию",- подчеркнул он.
"Я считаю маловероятным, что он (Д.Трамп - ИФ) начнет какую-либо конфронтацию с Россией", - сказал Т. де Монбриаль.
Он отметил, что действия Д.Трампа не стоит воспринимать как начало некоей стратегической игры, скорее всего, это одномоментное решение.
"На данный момент атаку США на Сирию скорее стоит воспринимать как "акт в стиле Трампа", то есть скорее как не связанный с последующими шагами удар, нежели как начало большой стратегической игры", - отметил он.
Как сообщалось, США подвергли атаке крылатыми ракетами аэродром Шайрат в Сирии. Акция была осуществлена в ответ на вероятное применение правительством этой страны химоружия в районе провинции Идлиб. Дамаск отвергает заявления о его причастности к химической атаке.
Полный текст интервью Т.де Монбриаля будет опубликован на сайте www.interfax.ru.
Трамп заявил, что решит проблему КНДР, даже если Китай не станет в этом помогать
Президенты Азербайджана и Польши встретятся в июне - Ващиковски
Президент Бангладеша уверен в углублении двустороннего сотрудничества с Азербайджаном
Азербайджан в I квартале 2017г увеличил экспорт ненефтяной продукции на 12%
Главы железных дорог Азербайджана, Грузии, Казахстана и Киргизии предлагают Украине совместное предприятие в рамках Транскаспийского маршрута
Apple опустилась на 5-е место в десятке наилучших брендов лэптопов в 2017г
Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного на Каспии одному из азербайджанских нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет более $293
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Абоненты Bakcell, проживающие в регионах, теперь будут говорить бесплатно после 3-ей минуты
ОАО «Азеравтойол» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по проекту «Внедрение системы AML»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»