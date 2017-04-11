Трамп не стремится к конфронтации с Россией, считает французский политолог

Президент США Дональд Трамп, отдавая приказ нанести удар по аэродрому Шайрат в Сирии, вряд ли ставил перед собой задачу вступать в конфронтацию с Москвой, считает президент Французского института международных исследований Тьерри де Монбриаль.

"Давать оценки этой ситуации пока еще рано. Но на данный момент анализировать эту ситуацию необходимо на нескольких уровнях",- сказал Т.де Монбриаль в интервью " Интерфаксу".

"Говоря о том, была ли здесь конечная идея о противостоянии с Россией, я думаю, что нет. Но, возможно, что визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву несколько разъяснит эту ситуацию",- подчеркнул он.

"Я считаю маловероятным, что он (Д.Трамп - ИФ) начнет какую-либо конфронтацию с Россией", - сказал Т. де Монбриаль.

Он отметил, что действия Д.Трампа не стоит воспринимать как начало некоей стратегической игры, скорее всего, это одномоментное решение.

"На данный момент атаку США на Сирию скорее стоит воспринимать как "акт в стиле Трампа", то есть скорее как не связанный с последующими шагами удар, нежели как начало большой стратегической игры", - отметил он.

Как сообщалось, США подвергли атаке крылатыми ракетами аэродром Шайрат в Сирии. Акция была осуществлена в ответ на вероятное применение правительством этой страны химоружия в районе провинции Идлиб. Дамаск отвергает заявления о его причастности к химической атаке.

Полный текст интервью Т.де Монбриаля будет опубликован на сайте www.interfax.ru.