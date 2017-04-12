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Внешняя политика 12.04.2017 20:07

Вашингтон ожидает от Баку поддержки в осуждении действий Асада – посол США в Азербайджане

Вашингтон надеется на поддержку Баку в пресечении недопустимых действий президента Сирии Башара Асада, заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

«Мы ожидаем от Азербайджана, как и от других стран цивильного мира, поддержать мирные инициативы в Сирии и помочь в пресечении недопустимых действий режима Асада»,- заявил Р.Секута журналистам на мероприятии, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений.

Он назвал «возмутительными действия Асада против своего народа».

«Вы знакомы с заявлениями госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Сирии и предпринятыми шагами президента Трампа. Нет нужды в лишних комментариях»,- отметил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, СИРИЯ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]