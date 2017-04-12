Вашингтон ожидает от Баку поддержки в осуждении действий Асада – посол США в Азербайджане

Вашингтон надеется на поддержку Баку в пресечении недопустимых действий президента Сирии Башара Асада, заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.
«Мы ожидаем от Азербайджана, как и от других стран цивильного мира, поддержать мирные инициативы в Сирии и помочь в пресечении недопустимых действий режима Асада»,- заявил Р.Секута журналистам на мероприятии, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений.
Он назвал «возмутительными действия Асада против своего народа».
«Вы знакомы с заявлениями госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Сирии и предпринятыми шагами президента Трампа. Нет нужды в лишних комментариях»,- отметил он.
Ф.Исазаде
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