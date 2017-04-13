Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7029 EUR   1.8175 RUR   0.0301 GBR   2.1394 TRY   0.4668

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 14° Завтра 11° 22° 15 Апр 18° 16 Апр 10° 17°

СНГ 13.04.2017 13:49

Путин отправится в Киргизию на саммиты ЕврАзЭС и ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин в четверг поздно вечером отправится в Бишкек для участия в саммите ЕврАзЭС и неформальной встречи глав государств ОДКБ.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на встрече глав государств ЕврАзЭС "будут подведены итоги деятельности объединения за отчетный период и определятся задачи развития этого интеграционного механизма на перспективу".

"Ожидается также, что лидеры рассмотрят основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов союза на 2017-2018 год", - добавил Д.Песков.

Он также сообщил, что будет обсуждаться вопрос о предоставлении Молдавии статуса наблюдателя при ЕврАзЭС, напомнив, что с соответствующей просьбой к киргизскому председательству обратился президент страны Игорь Додон.

Кроме того, добавил Д.Песков, президент примет участие в неформальной встрече глав государств ОДКБ, в которой председательствует президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В этой встрече также примут участие президенты Армении, Казахстана, Таджикистана.

"Переговоры пройдут в узком составе без фиксированной повестки дня", - сказал представитель Кремля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЕВРАЗЭС, ОДКБ


Похожие новости


Путин, как ожидается, примет первого вице-премьера Госсовета КНР Путин: удар США по сирийской авиабазе - очевидное нарушение международного права Путин отмечает активизацию политического диалога РФ и Молдавии, видит перспективу выхода на стратегический уровень партнерства Для эффективной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом необходима тесная координация работы спецслужб - Путин Стратегическое партнерство между РФ и Азербайджаном отвечает коренным интересам граждан двух стран - Путин в послании Алиеву Путин планирует обсудить на встрече с Лукашенко нерешенные двусторонние проблемы и перспективы расширения сотрудничества

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]