Путин отправится в Киргизию на саммиты ЕврАзЭС и ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин в четверг поздно вечером отправится в Бишкек для участия в саммите ЕврАзЭС и неформальной встречи глав государств ОДКБ.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на встрече глав государств ЕврАзЭС "будут подведены итоги деятельности объединения за отчетный период и определятся задачи развития этого интеграционного механизма на перспективу".

"Ожидается также, что лидеры рассмотрят основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов союза на 2017-2018 год", - добавил Д.Песков.

Он также сообщил, что будет обсуждаться вопрос о предоставлении Молдавии статуса наблюдателя при ЕврАзЭС, напомнив, что с соответствующей просьбой к киргизскому председательству обратился президент страны Игорь Додон.

Кроме того, добавил Д.Песков, президент примет участие в неформальной встрече глав государств ОДКБ, в которой председательствует президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В этой встрече также примут участие президенты Армении, Казахстана, Таджикистана.

"Переговоры пройдут в узком составе без фиксированной повестки дня", - сказал представитель Кремля.