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ТЭК 13.04.2017 17:19

Белоруссия погасила долг за российский газ - все $726,2 млн - Газпром

Белорусская сторона в полном объеме, в сумме $726,2 млн, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед "Газпромом" за поставки российского газа в 2016-2017 годах, сообщает "Газпром".

Как сообщалось, с начала прошлого года белорусские потребители недоплачивали за российский газ компании "Газпром трансгаз Беларусь", ссылаясь на возможность исчисления цены не из контрактной формулы, а из цен на газ в Европе, которые сильно снизились в тот момент. В ответ российская сторона снизила поставки в Белоруссию нефти.

На прошлой неделе лидеры двух стран договорились, что Минск полностью выплатит накопленный долг за газ, а Москва восстановит поставки нефти в объеме 24 млн тонн в годовом исчислении. В 2018 и 2019 году "Газпром" предоставит Минску скидку в виде понижающего коэффициента к формуле цены.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, БЕЛОРУССИЯ, ДОЛГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]