Белоруссия погасила долг за российский газ - все $726,2 млн - Газпром

Белорусская сторона в полном объеме, в сумме $726,2 млн, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед "Газпромом" за поставки российского газа в 2016-2017 годах, сообщает "Газпром".

Как сообщалось, с начала прошлого года белорусские потребители недоплачивали за российский газ компании "Газпром трансгаз Беларусь", ссылаясь на возможность исчисления цены не из контрактной формулы, а из цен на газ в Европе, которые сильно снизились в тот момент. В ответ российская сторона снизила поставки в Белоруссию нефти.

На прошлой неделе лидеры двух стран договорились, что Минск полностью выплатит накопленный долг за газ, а Москва восстановит поставки нефти в объеме 24 млн тонн в годовом исчислении. В 2018 и 2019 году "Газпром" предоставит Минску скидку в виде понижающего коэффициента к формуле цены.