Число жертв ДТП в Азербайджане в I квартале увеличилось на 14% – Дорожная полиция

Более 160 человек стали жертвами произошедших дорожно-транспортных происшествий (ДТП), произошедших в первом квартале 2017 года в Азербайджане.
«В январе-марте в Азербайджане зафиксировано 407 ДТП, в них погибли 162 человека», - сообщает пресс-служба Главного управления дорожной полиции республики.
В ДТП также пострадали 411 человек.
«По сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдается уменьшение числа ДТП на 2,9% и пострадавших на 9,3%. Количество погибших увеличилось на 13,8%», - отмечается в сообщении.
Жертвами произошедших на улицах Баку 140 ДТП стали 44 человека (на 13 больше, чем в первом квартале 2016 г.), еще 134 (на 26 меньше) пострадали.
Причинами 32% зарегистрированных по республике ДТП (132 аварии, 48 погибших, 175 пострадавших) стали обгон и выезд на встречную полосу, 30,2% (123 аварии, 58 погибших, 105 пострадавших) – превышение допустимой скорости, 12% (49 ДТП, 11 погибших, 58 раненых) – нарушение дорожных знаков, 1,7% (семь аварий, четверо погибших, пять пострадавших) – управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Еще 195 ДТП (47,9%) связаны с наездами на пешеходов, в результате чего погибли 66 и пострадали 145 человек.
В ДТП в первом квартале погибли семь и пострадали 46 детей и подростков.
Р.Бабаев
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