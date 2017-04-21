Олланд проведал раненного в результате теракта французского полицейского

Президент Франции Франсуа Олланд в пятницу посетил больницу, в которой находится пострадавший в результате теракта на Елисейских полях полицейский, сообщили местная пресса со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Раненый сотрудник полиции в настоящее время проходит лечение в больнице имени Жоржа Помпиду.

В четверг вечером в перестрелке на Елисейских полях погиб один полицейский, еще двое ранены. Стрелявший убит.

Ответственность за атаку в Париже взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".