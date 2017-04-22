Израиль вновь открыл КПП Таба на границе с Египтом

Пропускной режим на КПП Таба на границе с Египтом возобновил Израиль, и его граждане теперь могут вновь совершать поездки на Синайский полуостров, сообщает в пятницу израильская газета "Гаарец".

В то же время контртеррористическое бюро Израиля предупредило граждан, что "угроза израильтянам на Синайском полуострове остается серьезной, конкретной и неминуемой".

В бюро призвали израильтян воздерживаться от поездок на Синайский полуостров.

Пограничный переход был закрыт на прошлой неделе в преддверии праздника Песах. Это решение было связано с обстановкой в сфере безопасности на Синайском полуострове и с опасностью для израильтян со стороны сторонников группировки "Исламское государство", добавляет "Гаарец".