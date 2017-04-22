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Дальнее зарубежье 22.04.2017 10:05

Израиль вновь открыл КПП Таба на границе с Египтом

Пропускной режим на КПП Таба на границе с Египтом возобновил Израиль, и его граждане теперь могут вновь совершать поездки на Синайский полуостров, сообщает в пятницу израильская газета "Гаарец".

В то же время контртеррористическое бюро Израиля предупредило граждан, что "угроза израильтянам на Синайском полуострове остается серьезной, конкретной и неминуемой".

В бюро призвали израильтян воздерживаться от поездок на Синайский полуостров.

Пограничный переход был закрыт на прошлой неделе в преддверии праздника Песах. Это решение было связано с обстановкой в сфере безопасности на Синайском полуострове и с опасностью для израильтян со стороны сторонников группировки "Исламское государство", добавляет "Гаарец".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЕГИПЕТ, КПП, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]