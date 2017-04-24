Олланд считает, что участие Ле Пен во втором туре выборов несет риск для Франции

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, присутствие лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов, рискованно для будущего страны.

"Присутствие ультраправых несет риск для нашей страны. У них своя история, свои методы", - заявил он в понедельник.