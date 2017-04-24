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Дальнее зарубежье 24.04.2017 19:48

Олланд считает, что участие Ле Пен во втором туре выборов несет риск для Франции

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, присутствие лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов, рискованно для будущего страны.

"Присутствие ультраправых несет риск для нашей страны. У них своя история, свои методы", - заявил он в понедельник.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, УЛЬТРАПРАВЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]