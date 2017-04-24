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Дальнее зарубежье 24.04.2017 20:05

В Пхеньяне грозят нанести ядерные удары по военным базам США

Министр народных вооруженных сил КНДР Пак Ён Сик заявил о полной готовности ядерного оружия КНДР к ударам по американским базам, сообщает в понедельник агентство "Ренхап".

"Наше ядерное оружие, способное нанести удары по военным базам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и по материковой территории США, полностью готово к пуску", - заявил он.

По словам Пак Ён Сика, в случае попыток вооруженной атаки на КНДР, северокорейские военные готовы "стереть с лица земли все штаб-квартиры врагов на этой планете".

Как отмечает "Ренхап", в прошлом году Пхеньян провел два ядерных испытания и более 20 пусков баллистических ракет.

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Тэги: КНДР, США, УДАР, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]