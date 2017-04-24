В Пхеньяне грозят нанести ядерные удары по военным базам США

Министр народных вооруженных сил КНДР Пак Ён Сик заявил о полной готовности ядерного оружия КНДР к ударам по американским базам, сообщает в понедельник агентство "Ренхап".
"Наше ядерное оружие, способное нанести удары по военным базам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и по материковой территории США, полностью готово к пуску", - заявил он.
По словам Пак Ён Сика, в случае попыток вооруженной атаки на КНДР, северокорейские военные готовы "стереть с лица земли все штаб-квартиры врагов на этой планете".
Как отмечает "Ренхап", в прошлом году Пхеньян провел два ядерных испытания и более 20 пусков баллистических ракет.
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