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СНГ 25.04.2017 19:14

Россия может возобновить кооперацию с Украиной в сфере ОПК при соответствующих условиях - Путин

Россия будет готова вернуться к кооперации с Украиной в области оборонно-промышленного комплекса (ОПК) при создании соответствующих условий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации с нашими партнерами и в этих сферах. Важно только, чтобы были созданы для этого соответствующие условия", - сказал он, открывая заседание Военно-промышленной комиссии РФ во вторник.

Вопрос импортозамещения в оборонном комплексе России, по словам главы государства, является сегодня принципиального важным для надежного обеспечения обороноспособности и технологической независимости страны.

Так, на НПО "Сатурн" с 2014 года проводится работа по организации производства газотурбинных двигателей для боевых кораблей, напомнил В.Путин. Это позволит РФ самой производить и обслуживать такие установки.

"Вы знаете, что до этого времени - до 2014 года - мы такие двигатели закупали на Украине. К сожалению, не по нашей вине кооперация распалась, и возможное сотрудничество с нашими украинскими партнерами исчезло. Мы были вынуждены заняться этим импортозамещением", - сказал президент.

Он отметил, что это пошло на пользу стране.

"Такой компетенции раньше в России не было. Мне приятно отметить, что работа выполнена, выполнена фактически досрочно. Мы предполагали, что мы перенесем график вправо по строительству соответствующих кораблей года на два, но получится, что даже чуть поменьше - где-то на полтора года лишь", - отметил В.Путин.

Также глава государства напомнил, что прекращение кооперации с партнерами коснулось также и авиационных двигателей. "Но и здесь мы уже построили предприятия, как вы знаете, в Петербурге. Они приступили к работе и фактически закрывают всю нашу потребность", - заметил президент.

По словам главы государства, в целом, по оценкам экспертов, к 2025 году благодаря программе импортозамещения наше вооружение и техника будут состоять из узлов, компонентов, деталей российского производства на 85%. Причем все они будут строго соответствовать требованиям Минобороны.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, УКРАИНА, ОПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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