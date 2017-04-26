Президент Франции призывает министров сделать все, чтобы Ле Пен проиграла выборы

Президент Франции Франсуа Олланд обратился ко всем министрам с призывом в полную силу участвовать в кампании, направленной на то, чтобы кандидат в президенты от Национального фронта Марин Ле Пен получила во втором туре выборов настолько низкий результат, насколько возможно.
"Важно, чтобы все министры полностью отдали силы кампании перед вторым туром (президентских выборов) для того, чтобы у Марин Ле Пен был как можно более низкий результат", - процитировал представитель правительства Стефан Ле Фолль высказывание президента Франции на заседании совета министров.
Второй тур президентских выборов состоится во Франции 7 мая. В нем примут участие М.Ле Пен и кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон.
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