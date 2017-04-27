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ТЭК 27.04.2017 12:35

Укладка труб 1-й нитки "Турецкого потока" начнется летом 2017г - Газпром

Начало укладки труб первой нитки газопровода "Турецкий поток" запланировано на лето 2017 года, говорится в отчетности "Газпрома".

Как сообщалось, Allseas Group получила контракты на укладку 2-х ниток морской части газопровода.

Для укладки по морскому дну более 900 км труб второй нитки газопровода, также как и для выполнения этой работы по первой нитке, Allseas будет использовать крупнейшее в мире строительное судно - Pioneering Spirit.

"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

В октябре 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток". Морской участок газопровода реализуется компанией South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром" .

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ТУРЦИЯ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]