Начало укладки труб первой нитки газопровода "Турецкий поток" запланировано на лето 2017 года, говорится в отчетности "Газпрома".
Как сообщалось, Allseas Group получила контракты на укладку 2-х ниток морской части газопровода.
Для укладки по морскому дну более 900 км труб второй нитки газопровода, также как и для выполнения этой работы по первой нитке, Allseas будет использовать крупнейшее в мире строительное судно - Pioneering Spirit.
"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.
В октябре 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток". Морской участок газопровода реализуется компанией South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром" .
Мониторинг ОБСЕ на азербайджано-армянской госгранице прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
В Азербайджане с начала 2017 года в суд передано 50 уголовных дел по фактам коррупции
Военные специалисты Азербайджана и Франции обсуждают сотрудничество по кибербезопасности
Вице-спикер парламента Азербайджана предлагает запретить курение кальяна в объектах общепита
Минздрав Азербайджана рекомендует запретить рекламу табачных изделий в торговых точках
Популяция осетровых в Каспии в 2016 году увеличилась на 10% - эксперт
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Резко увеличилось число работающих в Эстонии украинцев - газета
Барышникову предоставлено гражданство Латвии
Рейтинг поддержки Макрона падает, популярность Ле Пен растет - данные опроса
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Президент Botaş International Limited побывал в БВШН
Абоненты Bakcell Ulduzum получат дополнительные мили от Turkish Airlines
В РИКЦ в Баку состоялся показ художественного фильм «Али и Нино»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»