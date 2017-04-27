Великобритании было бы сложно отказать США в случае, если бы Вашингтон обратился бы за поддержкой при новом ударе по Сирии, заявил в четверг глава британского МИД Борис Джонсон.
"Я думаю, если бы у США было предложение по каким-либо действиям в ответ на применение химического оружия, (отказать - ИФ) было бы очень сложно", - заявил он в интервью четвертому каналу британской телерадиокорпорации Би-би-си.
"Если они придут к нам и попросят нашей поддержки... на мой взгляд, и я знаю, что это и взгляд премьер-министра (Великобритании Терезы Мэй - ИФ), нам было бы очень сложно сказать нет", - добавил он.
4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают, заверяя, что никогда не использовали химоружие на своей территории.
Тем не менее, в ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.
Памятник жертвам Ходжалинского геноцида появится в турецком Измире
Мониторинг ОБСЕ на азербайджано-армянской госгранице прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
В Азербайджане с начала 2017 года в суд передано 50 уголовных дел по фактам коррупции
Депозитный портфель VTB Bank (Azerbaijan) в I квартале увеличился на 2%
Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на сумму в 25 млн манатов
Азербайджано-российская AzRusTrans готова инвестировать в строительство зернового терминала в Иране – глава компании
Министр молодежи и спорта Турции посетит Азербайджан в мае для участия в открытии Исламиады
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 6 человек - МВД
Вице-спикер парламента Азербайджана предлагает запретить курение кальяна в объектах общепита
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Президент Botaş International Limited побывал в БВШН
Абоненты Bakcell Ulduzum получат дополнительные мили от Turkish Airlines
В РИКЦ в Баку состоялся показ художественного фильм «Али и Нино»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»