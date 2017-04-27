Великобритании было бы сложно отказать США в случае, если бы Вашингтон обратился бы за поддержкой при новом ударе по Сирии, заявил в четверг глава британского МИД Борис Джонсон.

"Я думаю, если бы у США было предложение по каким-либо действиям в ответ на применение химического оружия, (отказать - ИФ) было бы очень сложно", - заявил он в интервью четвертому каналу британской телерадиокорпорации Би-би-си.

"Если они придут к нам и попросят нашей поддержки... на мой взгляд, и я знаю, что это и взгляд премьер-министра (Великобритании Терезы Мэй - ИФ), нам было бы очень сложно сказать нет", - добавил он.

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают, заверяя, что никогда не использовали химоружие на своей территории.

Тем не менее, в ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.