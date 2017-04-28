Страны ОПЕК и не-ОПЕК в марте выполнили соглашение на 98%, в конце мая решат по продлению договоренностей

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в марте выполнили соглашение о сокращении нефтедобычи на 98%, говорится в пресс-релизе картеля по итогам отчета технического комитета по мониторингу выполнения договоренностей.

ОПЕК отмечает, что совместный министерский комитет по мониторингу по итогам отчета технического комитета выразил удовлетворение прогрессом по выполнению договоренностей о добровольном сокращении нефтедобычи и призвал всех участников соглашения ускорить движение к 100-процентному выполнению.

"В марте 2017 года страны ОПЕК и не-ОПЕК, участвующие в соглашении, достигли уровня выполнения соглашения в 98%, что на 4 процентных пункта превышает уровень февраля. Это демонстрирует существенное желание всех стран-участниц соглашения продолжить кооперацию", - говорится в пресс-релизе.

"Следующая министерская встреча мониторингового комитета состоится в Вене 24 мая, после чего пройдет совместная конференция стран ОПЕК и не-ОПЕК, во время которой будет принято решение о продлении срока регулирования нефтедобычи", - говорится в сообщении.

На 25 мая назначена очередная конференция стран ОПЕК.

Страны ОПЕК и ряд стран, не входящих в картель, в конце 2016 года заключили соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн б/с, а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с, начало действовать с 1 января 2017 года. Договоренности предусматривают возможность пролонгации соглашения еще на полгода. Целью соглашения является снижение мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня.

Россия и Саудовская Аравия - крупнейшие производители нефти в мире, являлись лидерами достижения договоренностей.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих считает необходимым продление и сохранение объемов соглашения о снижении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК на второе полугодие 2017 года.

По словам министра нефти Омана Мохаммеда ар-Румхи, что страны GCC уже достигли соглашения о возможности ограничения нефтедобычи еще на полгода, чтобы снизить мировые запасы нефти. GCC - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман.

Министр энергетики РФ Александр Новак до сих пор говорил, что решение о необходимости продления будет приниматься в конце мая по итогам аудита картелем ситуации на рынке в марте-апреле, а также прогнозов на второе полугодие.

Согласно расчетам "Интерфакса" на основе ежемесячного отчета ОПЕК, страны ОПЕК, входящие в соглашение о сокращении нефтедобычи, в марте выполнили его на 104%. Расчеты МЭА показывают такой же уровень выполнения.