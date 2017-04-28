Путин проведет переговоры с Меркель и Эрдоганом

Президент Российской Федерации Владимир Путин 2 мая проведет в Сочи переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры обсудят текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Планируется затронуть ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, реализацию Минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса.
Главы государств также обменяются мнениями в связи с предстоящим в июле в Гамбурге саммитом "Группы двадцати".
3 мая по приглашению президента РФ президент Туреции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию с рабочим визитом.
В ходе переговоров в Сочи лидеры обменяются мнениями по всему комплексу российско-турецких отношений, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых на состоявшемся 10 марта в Москве шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня.
Предполагается также рассмотреть актуальные региональные и международные проблемы, прежде всего, касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса.
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