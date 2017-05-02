Путин и Эрдоган на переговорах 3 мая обсудят сирийскую проблематику - Песков

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в среду в Сочи обсудят сирийскую проблематику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сирийская проблематика, конечно, будет обсуждаться в ходе переговоров", - сказал Д.Песков "Интерфаксу" во вторник.

Ранее турецкая сторона официально сообщила о том, что в ходе переговоров президентов РФ и Турции 3 мая будут обсуждаться российские предложения по четырем зонам деэскалации напряженности в Сирии.