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Регион 02.05.2017 14:15

Путин и Эрдоган на переговорах 3 мая обсудят сирийскую проблематику - Песков

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в среду в Сочи обсудят сирийскую проблематику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сирийская проблематика, конечно, будет обсуждаться в ходе переговоров", - сказал Д.Песков "Интерфаксу" во вторник.

Ранее турецкая сторона официально сообщила о том, что в ходе переговоров президентов РФ и Турции 3 мая будут обсуждаться российские предложения по четырем зонам деэскалации напряженности в Сирии.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЭРДОГАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]