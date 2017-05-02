Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8579 RUR   0.0299 GBR   2.195 TRY   0.4793

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.84 Brent   51.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 31° Завтра 12° 23° 5 Май 15° 22° 6 Май 14° 24°

СНГ 02.05.2017 19:14

"Нормандская четвёрка" должна продолжать заниматься урегулированием на Украине, в том числе после выборов во Франции - Путин

"Нормандская четверка" должна и дальше заниматься урегулированием кризиса на Украине, работа в этом формате продолжится и после выборов во Франции, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи.

" "Нормандская четвёрка", несомненно, должна и впредь активно заниматься урегулированием кризиса на Украине", - сказал В.Путин на совместной пресс-конференции с А.Меркель во вторник.

"То есть, работа в этом формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, о чем мы договорились в последнем телефонном разговоре (с лидерами "четверки" - ИФ)", - добавил он.

Президент подчеркнул, что во время переговоров стороны "подтвердили необходимость неукоснительного выполнения Минских договорённостей".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, УКРАИНА,


Похожие новости


Конфликт на Украине нельзя урегулировать без прямых переговоров его сторон - Путин Путин и Эрдоган на переговорах 3 мая обсудят сирийскую проблематику - Песков Путин проведет в Сочи переговоры с Меркель Путин проведет переговоры с Меркель и Эрдоганом Путин подтверждает решимость России содействовать борьбе с отмыванием денег Россия может возобновить кооперацию с Украиной в сфере ОПК при соответствующих условиях - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]