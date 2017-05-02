"Нормандская четвёрка" должна продолжать заниматься урегулированием на Украине, в том числе после выборов во Франции - Путин

"Нормандская четверка" должна и дальше заниматься урегулированием кризиса на Украине, работа в этом формате продолжится и после выборов во Франции, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи.

" "Нормандская четвёрка", несомненно, должна и впредь активно заниматься урегулированием кризиса на Украине", - сказал В.Путин на совместной пресс-конференции с А.Меркель во вторник.

"То есть, работа в этом формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, о чем мы договорились в последнем телефонном разговоре (с лидерами "четверки" - ИФ)", - добавил он.

Президент подчеркнул, что во время переговоров стороны "подтвердили необходимость неукоснительного выполнения Минских договорённостей".