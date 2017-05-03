Путин заявил, что российско-турецкие отношения приобретают особый характер и в полном формате восстанавливаются

Президент России Владимир Путин на начавшихся в среду переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что приветствует возможность обсудить ключевые моменты международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии.

"Наши отношения развиваются так, как мы с вами и планировали. И очень хорошо, что у нас есть возможность так, в совершенно рабочем режиме, обсудить ключевые моменты международной повестки дня, и в том числе, такие как сирийский кризис", - сказал В.Путин.

"Сам факт такого режима работы говорит, что российско-турецкие отношения имеют особый статус и в полном формате восстанавливаются", - добавил президент России.