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СНГ 03.05.2017 14:43

Путин заявил, что российско-турецкие отношения приобретают особый характер и в полном формате восстанавливаются

Президент России Владимир Путин на начавшихся в среду переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что приветствует возможность обсудить ключевые моменты международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии.

"Наши отношения развиваются так, как мы с вами и планировали. И очень хорошо, что у нас есть возможность так, в совершенно рабочем режиме, обсудить ключевые моменты международной повестки дня, и в том числе, такие как сирийский кризис", - сказал В.Путин.

"Сам факт такого режима работы говорит, что российско-турецкие отношения имеют особый статус и в полном формате восстанавливаются", - добавил президент России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]