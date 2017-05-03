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Регион 03.05.2017 17:00

Путин и Эрдоган пообщались в Сочи тет-а-тет, сейчас переговоры идут в расширенном формате

Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи в среду пообщались с глазу на глаз.

Переговоры В.Путина и Р.Эрдогана, проходящие в сочинской резиденции президента РФ "Бочаров ручей", продолжаются уже более двух с половиной часов.

Как сообщил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, лидеры пообщались тет-а-тет и сейчас уже к ним присоединились члены делегаций.

В данный момент российско-турецкие переговоры на высшем уровне продолжились в расширенном формате.

Как сообщалось, в среду В.Путин в Сочи принимает президента Турции, который посещает Россию с рабочим визитом, в своей сочинской резиденции "Бочаров ручей". Здесь же накануне прошли переговоры В.Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

На повестке дня переговоров президентов России и Турции - обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений.

"Имеется в виду рассмотреть ход реализации договоренностей, достигнутых на шестом заседании совета сотрудничества высшего уровня (10 марта сего года), в том числе усилия правительств двух стран по снятию имеющихся ограничений в торгово-экономических связях, наметить пути их дальнейшего развития", - говорится в материалах к переговорам.

Среди тем, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на переговорах может обсуждаться и тема поставок зерна в Турцию.

Кроме того, лидеры обсудят и сотрудничество в военно-технической сфере. В частности, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на переговорах будет обсуждаться тема поставок зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

Как ожидается, главы государств "сверят часы" по актуальным международным и региональным проблемам, прежде всего касающимся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса.

Кроме того, планируется обсудить вопросы, связанные с сооружением трубопровода "Турецкий поток".

Предстоящая встреча лидеров - пятая с лета 2016 года. За это время между главами государств также состоялось 19 телефонных разговоров, их них четыре - уже в этом году.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЭРДОГАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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