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Регион 06.05.2017 16:29

Командующий армяно-российской группировки войск заявил о готовности отразить возможную турецкую угрозу

Армяно-российская объединенная группировка войск (сил) готова нейтрализовать возможные угрозы с Турции, сообщил командующий группировкой генерал-майор Андраник Макарян.

"Если с этой стороны будет угроза, станем на пути противника. Все закреплено в документах", - сказал А.Макарян на пресс-конференции в субботу.

Он отметил, что Армения должна воспользоваться всеми возможностями ОДКБ.

"Членство Армении в ОДКБ - правильный шаг. Армения должна воспользоваться всеми возможностями, которые предоставляет Организация", - подчеркнул А.Макарян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВОЙСКА, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]