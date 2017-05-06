Командующий армяно-российской группировки войск заявил о готовности отразить возможную турецкую угрозу

Армяно-российская объединенная группировка войск (сил) готова нейтрализовать возможные угрозы с Турции, сообщил командующий группировкой генерал-майор Андраник Макарян.

"Если с этой стороны будет угроза, станем на пути противника. Все закреплено в документах", - сказал А.Макарян на пресс-конференции в субботу.

Он отметил, что Армения должна воспользоваться всеми возможностями ОДКБ.

"Членство Армении в ОДКБ - правильный шаг. Армения должна воспользоваться всеми возможностями, которые предоставляет Организация", - подчеркнул А.Макарян.