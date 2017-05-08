Президент Азербайджана ожидает от Франции эффективного посредничества по Карабаху в период президентства Макрона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется, что в период президентства Эммануэля Макрона предпринимаемые Францией усилия по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта приведут к справедливому решению проблемы.

«Франция, как и другие сопредседатели, считает неприемлемой имеющееся статус-кво. Я придаю особое значение усилиям Франции и надеюсь, что эти усилия внесут свой вклад в справедливое урегулирование конфликта», - отметил И.Алиев в поздравительном послании на имя Э.Макрона, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президент подчеркнул, что позиция официального Баку заключается в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана в соответствии с нормами международного права.

И.Алиев отметил принятые различными международными организациями, в том числе СБ ООН, ОБСЕ, НАТО, Европарламентом, ПАСЕ, Движением неприсоединения, ОИС, многочисленные решения и резолюции по армяно-азербайджанскому конфликту. «Однако Армения не придает им значения», - подчеркнул глава государства.

И.Алиев отметил важность развития азербайджано-французских отношений в двустороннем и многостороннем формате. «25-летнюю историю азербайджано-французских дипломатических отношений характеризуют взаимные визиты высокого уровня, расширяемое в различных направлениях эффективное сотрудничество, многовекторные культурные связи. Верю, что наши совместные усилия во имя дружбы и сотрудничества наших народов будут развиваться и расширяться и впредь», - подчеркнул президент.

И.Алиев пожелал Э.Макрону крепкого здоровья и успехов в деятельности во имя благосостояния народа Франции. «Ваша победа стала показателем оказываемого французским народом доверия и поддержки политики обновления», - подчеркнул президент Азербайджана.

Р.Бабаев