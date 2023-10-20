Францию и Армению тесно связывает опыт занятия минным террором – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что одной из причин тесных связей Франции и Армении является то, что эти две страны занимаются минным террором.

«Франция является одной из стран, использовавших наибольшее количество мин в мире. Только на территории Алжира было заложено (Францией – ИФ) более 5 млн мин. В результате Алжир, как и Азербайджан, занимает одно из первых мест в мире среди стран, наиболее пострадавших от взрывов мин», - говорится в обращении Алиева к участникам международной конференции на тему «Неоколониализм: Нарушение прав человека и несправедливость», проходящей в Баку.

Президент Азербайджана подчеркнул, что в списке стран, использовавших наибольшее количество мин в мире, «после Франции идет ее близкий союзник Армения».

«В результате мин, заложенных Арменией на оккупированных ею азербайджанских территориях, только за последние три года жертвами стали около 340 азербайджанцев. Среди них есть и гражданские лица. Одной из причин, тесно связывающих эти две страны (Францию и Армению – ИФ) друг с другом, является их опыт занятия минным террором», - отмечается в обращении.

Б.Рустамбеков