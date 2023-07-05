Убийство французской полицией подростка алжирского происхождения является признаком расизма и исламофобии во Франции - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал убийство французской полицией в парижском пригороде Нантере 17-летнего подростка алжирского происхождения проявлением расизма и исламофобии во Франции.

"Недавнее убийство французской полицией 17-летнего подростка алжирского происхождения является еще одним признаком расизма и исламофобии в этой стране", - заявил Алиев в Баку на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

"В связи с этим мы присоединяемся к заявлению ООН, в котором выражается сожаление по поводу стрельбы полицейских и содержится призыв к Франции "серьезно заняться глубокими проблемами расизма и дискриминации в правоохранительных органах", - отметил глава государства.

Глава государства отметил, что в целом вызывает обеспокоенность рост исламофобии и ксенофобии в мире, а также попытки приравнять ислам к насилию и террору.

"Сожжение и осквернение священного Корана в Дании, Нидерландах, Швеции и оправдание этого под прикрытием свободы слова абсолютно безответственно, недопустимо и должно быть осуждено", - заявил Алиев.

Б.Рустамбеков