Президент Азербайджана обвинил Францию в геополитических интригах на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию в геополитических интригах на Южном Кавказе, считает тщетными все усилия Парижа по укреплению своих позиций в регионе.

«Франция действует по принципу подливать бензин в огонь, проводит разрушительную политику в регионе (на Южном Кавказе), милитаризирует Армению, является инициатором геополитических интриг», - сказал Алиев в четверг, принимая в Баку генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонгу.

Президент подчеркнул, что Париж является причиной напряженности в регионе, проводит антиазербайджанскую политику в различных международных организациях и на парламентском уровне.

Алиев, слова которого приводятся в информации на сайте главы государства, добавил, что такими действиями Франция хочет укрепить свой авторитет на Южном Кавказе и занять лидирующее положение в регионе.

При этом президент Азербайджана заявил, что все усилия Парижа в этом направлении являются тщетными.

Х.Насирзаде

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