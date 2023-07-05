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Внешняя политика 05.07.2023 11:14

Алиев обвинил Францию в лицемерии и двойных стандартах

Франция не принимает концепцию этнических меньшинств, и в то же время пытается представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Франция даже запрещает корсиканский язык и не принимает концепцию этнических меньшинств, в то же время пытаясь представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане. Это не что иное, как лицемерие и двойные стандарты", - заявил Алиев в Баку на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

Глава государства подчеркнул, что "вместо того, чтобы пытаться читать нотации другим", французские власти должны бороться с подобными тревожными тенденциями в своей собственной стране.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ФРАНЦИЯ


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