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Дальнее зарубежье 15.05.2017 08:54

Макрон в качестве президента Франции отправится в Берлин

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник совершит поездку в Берлин, она станет его первым официальным визитом за рубеж в качестве президента Пятой республики.

Как сообщал официальный представитель германского правительства, нового лидера Франции примет канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В окружении Э.Макрона в свою очередь заявляли, что хотят сотрудничать с ФРГ по ряду направлений, включая безопасность, экономику, инвестиции и соцзащиту.

После победы Э.Макрона на выборах 7 мая его первым контактом на международном уровне стал именно телефонный разговор с А.Меркель.

"У Макрона состоялся первый контакт на международном уровне с Ангелой Меркель. Он длился около десяти минут и прошел в теплой атмосфере", - сообщали тогда в окружении Э.Макрона.

Как ожидается, после встречи с А.Меркель, Э.Макрон посетит позиции французского военного контингента, размещенного за рубежом.

Второй тур президентских выборов состоялся во Франции 7 мая.

По официальным данным, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал победу с 66,1% голосов, его соперница - кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 33,1%.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГЕРМАНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]