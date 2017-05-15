Макрон в качестве президента Франции отправится в Берлин

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник совершит поездку в Берлин, она станет его первым официальным визитом за рубеж в качестве президента Пятой республики.
Как сообщал официальный представитель германского правительства, нового лидера Франции примет канцлер ФРГ Ангела Меркель.
В окружении Э.Макрона в свою очередь заявляли, что хотят сотрудничать с ФРГ по ряду направлений, включая безопасность, экономику, инвестиции и соцзащиту.
После победы Э.Макрона на выборах 7 мая его первым контактом на международном уровне стал именно телефонный разговор с А.Меркель.
"У Макрона состоялся первый контакт на международном уровне с Ангелой Меркель. Он длился около десяти минут и прошел в теплой атмосфере", - сообщали тогда в окружении Э.Макрона.
Как ожидается, после встречи с А.Меркель, Э.Макрон посетит позиции французского военного контингента, размещенного за рубежом.
Второй тур президентских выборов состоялся во Франции 7 мая.
По официальным данным, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал победу с 66,1% голосов, его соперница - кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 33,1%.
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