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СНГ 16.05.2017 17:56

Путин: задание гособоронзаказа в 2016 году было выполнено на 97 процентов

Задание гособоронзаказа в прошлом году было выполнено на 97%, в войска поставлено более 5,6 тыс основных видов новейшего вооружения, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас продолжается реализация госпрограммы вооружения на 2011-2020гг. В 2016 году задание гособоронзаказа было выполнено на 97%. В войска поставлены более 5,6 тысяч основных видов новейшего вооружения, а также около 3 тыс отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники", - сказал В.Путин на совещании с руководством Минобороны и ОПК.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ГОЗОБОРОНЗАКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]