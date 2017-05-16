Путин: задание гособоронзаказа в 2016 году было выполнено на 97 процентов

Задание гособоронзаказа в прошлом году было выполнено на 97%, в войска поставлено более 5,6 тыс основных видов новейшего вооружения, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас продолжается реализация госпрограммы вооружения на 2011-2020гг. В 2016 году задание гособоронзаказа было выполнено на 97%. В войска поставлены более 5,6 тысяч основных видов новейшего вооружения, а также около 3 тыс отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники", - сказал В.Путин на совещании с руководством Минобороны и ОПК.
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