Финляндия оставляет в силе предложение о встрече Путина и Трампа

Предложение о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которое ранее сделала Финляндия, остается в силе, сообщил журналистам посол Финляндии в РФ Микко Хаутала в Екатеринбурге в среду.

"Предложение в силе, но это от нас не зависит. Это зависит в первую очередь от этих двух президентов", - отметил дипломат.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявлял на форуме в Архангельске, что в качестве председателя Арктического Совета Финляндия хотела бы организовать саммит арктических стран с участием президентов России и США.

В мае этого года к Финляндии перейдет председательство в Арктическом совете.

В июле намечена встреча лидеров "Группы двадцати", в которой наряду с другими участвуют лидеры России и США.