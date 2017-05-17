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СНГ 17.05.2017 12:34

Финляндия оставляет в силе предложение о встрече Путина и Трампа

Предложение о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которое ранее сделала Финляндия, остается в силе, сообщил журналистам посол Финляндии в РФ Микко Хаутала в Екатеринбурге в среду.

"Предложение в силе, но это от нас не зависит. Это зависит в первую очередь от этих двух президентов", - отметил дипломат.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявлял на форуме в Архангельске, что в качестве председателя Арктического Совета Финляндия хотела бы организовать саммит арктических стран с участием президентов России и США.

В мае этого года к Финляндии перейдет председательство в Арктическом совете.

В июле намечена встреча лидеров "Группы двадцати", в которой наряду с другими участвуют лидеры России и США.

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Тэги: РОССИЯ, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, ИНИЦИАТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]