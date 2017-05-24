Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9029 RUR   0.0302 GBR   2.2084 TRY   0.4757

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.47 Brent   54.15

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 22° Завтра 14° 22° 26 Май 15° 23° 27 Май 16° 24°

Дальнее зарубежье 24.05.2017 17:16

Могерини ожидает от визита Трампа в Брюссель подтверждения преемственности в сотрудничестве по решению актуальных проблем

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что ожидает от предстоящего визита в Брюссель президента США Дональда Трампа "послания преемственности" по отношению к тому, с чем ранее приезжал в Евросоюз вице-президент Майкл Пенс.

"Вице-президент продемонстрировал ясную волю сотрудничать, разумеется, не скрывая тех пунктов разногласий, которые могут существовать", - сказала Ф.Могерини в среду на пресс-конференции в Брюсселе накануне своей встречи с Д.Трампом вместе с руководителями европейских институтов.

Она подчеркнула важность обсуждения с американской администрацией таких тем, как климатические изменения, по которым надо "конкретизировать парижские соглашения"; необходимость инвестирования в механизмы ООН, в многополярность, предупреждение конфликтов, в поддержание мира, в гуманитарную помощь и развитие.

По словам главы европейской дипломатии, ЕС ведет с США открытый диалог и объясняет свои политические приоритеты.

"Мы объясняем, насколько важны наши общие обязательства: это Сирия, это конфликт на Украине, мирный процесс на Ближнем Востоке", - отметила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Она отдельно подчеркнула значение взаимодействия в вопросе палестино-израильского конфликта, несмотря на разногласия с Вашингтоном по ряду вопросов.

В ближайшие часы президента США ожидают в Брюсселе. В среду его визит ограничится бельгийской частью. Король бельгийцев Филипп и королева Матильда примут американского президента и первую леди в королевском дворце. Там же состоится рабочая встреча Д.Трампа с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

В четверг утром запланирована встреча президента США в "европейском квартале" Брюсселя с председателем Европейского Совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Предусмотрено, что в дальнейшем к этой беседе присоединятся председатель Европейского парламента Антонио Таяни и глава европейской дипломатии Ф.Могерини.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, США, ВИЗИТ, МОГЕРИНИ


Похожие новости


Трамп встретится 25 мая в Брюсселе с Туском и Юнкером ЕС отнесся с пониманием к ракетному удару США по Сирии, но необходимо политическое решение - Могерини Юнкер осуждает применение химического оружия в Сирии, с пониманием относится к усилиям по предотвращению подобных инцидентов Аббас надеется на сотрудничество с США и ЕС в деле урегулирования ближневосточной проблемы Могерини опасается потери США роли мирового лидера Обама и лидеры стран ЕС сошлись во мнении о необходимости продления санкций в отношении России - агентство

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]