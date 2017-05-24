Могерини ожидает от визита Трампа в Брюссель подтверждения преемственности в сотрудничестве по решению актуальных проблем

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что ожидает от предстоящего визита в Брюссель президента США Дональда Трампа "послания преемственности" по отношению к тому, с чем ранее приезжал в Евросоюз вице-президент Майкл Пенс.
"Вице-президент продемонстрировал ясную волю сотрудничать, разумеется, не скрывая тех пунктов разногласий, которые могут существовать", - сказала Ф.Могерини в среду на пресс-конференции в Брюсселе накануне своей встречи с Д.Трампом вместе с руководителями европейских институтов.
Она подчеркнула важность обсуждения с американской администрацией таких тем, как климатические изменения, по которым надо "конкретизировать парижские соглашения"; необходимость инвестирования в механизмы ООН, в многополярность, предупреждение конфликтов, в поддержание мира, в гуманитарную помощь и развитие.
По словам главы европейской дипломатии, ЕС ведет с США открытый диалог и объясняет свои политические приоритеты.
"Мы объясняем, насколько важны наши общие обязательства: это Сирия, это конфликт на Украине, мирный процесс на Ближнем Востоке", - отметила высокий представитель ЕС по иностранным делам.
Она отдельно подчеркнула значение взаимодействия в вопросе палестино-израильского конфликта, несмотря на разногласия с Вашингтоном по ряду вопросов.
В ближайшие часы президента США ожидают в Брюсселе. В среду его визит ограничится бельгийской частью. Король бельгийцев Филипп и королева Матильда примут американского президента и первую леди в королевском дворце. Там же состоится рабочая встреча Д.Трампа с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.
В четверг утром запланирована встреча президента США в "европейском квартале" Брюсселя с председателем Европейского Совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Предусмотрено, что в дальнейшем к этой беседе присоединятся председатель Европейского парламента Антонио Таяни и глава европейской дипломатии Ф.Могерини.
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