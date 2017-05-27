Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о намерении обсуждать с Россией украинскую проблему "без каких-либо уступок".

"В этом плане я поддерживаю, чтобы мы как можно скорее могли провести дискуссию по Украине в "нормандском" формате", - сказал Э.Макрон, слова которого приводит в субботу французское телевидение.