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Карабахский конфликт 31.05.2017 19:18

Вашингтон готов помогать Баку и Еревану в урегулировании карабахского конфликта – американский посол в Азербайджане

Вашингтон готов продолжать оказывать сторонам нагорно-карабахского конфликта поддержку в рамках мирного урегулирования, заявил посол США в Баку Роберт Секута.

"Мы готовы продолжать поддерживать усилия конфликтующих сторон для мирного урегулирования карабахского конфликта", - сказал Р.Секута журналистам в среду.

По его словам, Вашингтон также заинтересован в расширении двусторонних отношений с Азербайджаном.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ОТНОШЕНИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]