Вашингтон готов помогать Баку и Еревану в урегулировании карабахского конфликта – американский посол в Азербайджане

Вашингтон готов продолжать оказывать сторонам нагорно-карабахского конфликта поддержку в рамках мирного урегулирования, заявил посол США в Баку Роберт Секута.

"Мы готовы продолжать поддерживать усилия конфликтующих сторон для мирного урегулирования карабахского конфликта", - сказал Р.Секута журналистам в среду.

По его словам, Вашингтон также заинтересован в расширении двусторонних отношений с Азербайджаном.

Ф.Исазаде