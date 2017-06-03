Батальон ОСС ВС Азербайджана завершил оценочное учение НАТО 2-го уровня

Оценочное учение НАТО 2-го уровня с ОСС мотострелковым батальоном Вооруженных сил Азербайджана завершилось, отмечает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
"В Учебном Центре «Карахейбат» завершилось оценочное учение НАТО 2-го уровня с ОСС мотострелковым батальоном Вооруженных сил Азербайджана", - отмечается в сообщении.
Учение проводилось в рамках Программы концепции оперативных возможностей (ОСС).
"В полевом учении приняли участие около 700 военнослужащих, до 80-ти единиц военной техники и 4 вертолета. Оценка батальона проводилась многонациональным оценочным составом при участии наблюдателей, представляющих Командование сухопутных войск НАТО", - подчеркивает оборонное ведомство.
А.Азизов
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