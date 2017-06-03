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Внешняя политика 03.06.2017 16:18

Батальон ОСС ВС Азербайджана завершил оценочное учение НАТО 2-го уровня

Оценочное учение НАТО 2-го уровня с ОСС мотострелковым батальоном Вооруженных сил Азербайджана завершилось, отмечает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"В Учебном Центре «Карахейбат» завершилось оценочное учение НАТО 2-го уровня с ОСС мотострелковым батальоном Вооруженных сил Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Учение проводилось в рамках Программы концепции оперативных возможностей (ОСС).

"В полевом учении приняли участие около 700 военнослужащих, до 80-ти единиц военной техники и 4 вертолета. Оценка батальона проводилась многонациональным оценочным составом при участии наблюдателей, представляющих Командование сухопутных войск НАТО", - подчеркивает оборонное ведомство.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАТО, УЧЕНИЕ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]