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СНГ 09.06.2017 12:22

Путин пригласил представителей стран ШОС посетить РФ для участия в форумах по интеграционным проектам

Президент РФ Владимир Путин пригласил партнеров по ШОС принять участие в целом ряде интеграционных форумов, которые пройдут в этом году в РФ.

"Нужно ориентироваться на сложение усилий, координацию национальных стратегий и многосторонних проектов на всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества", - сказал российский лидер в пятницу на заседании Совета глав государств - членов ШОС.

По его словам, "необходимо объединить потенциалы ЕврАзЭС, ШОС, ассоциации государств Юго-Восточной Азии, китайской инициативы "Один пояс - один путь".

"Тематика сопряжения интеграционных проектов в Евразии будет предметно обсуждаться на предстоящем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке, на конференции высокого уровня по вопросам торгово-экономического взаимодействия ШОС в Москве, на форуме малого бизнеса стран ШОС и БРИКС в Уфе", - напомнил В.Путин.

"Пользуясь случаем, приглашаю всех наших партнеров принять в них участие", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ШОС, ФОРУМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]