Путин пригласил представителей стран ШОС посетить РФ для участия в форумах по интеграционным проектам

Президент РФ Владимир Путин пригласил партнеров по ШОС принять участие в целом ряде интеграционных форумов, которые пройдут в этом году в РФ.

"Нужно ориентироваться на сложение усилий, координацию национальных стратегий и многосторонних проектов на всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества", - сказал российский лидер в пятницу на заседании Совета глав государств - членов ШОС.

По его словам, "необходимо объединить потенциалы ЕврАзЭС, ШОС, ассоциации государств Юго-Восточной Азии, китайской инициативы "Один пояс - один путь".

"Тематика сопряжения интеграционных проектов в Евразии будет предметно обсуждаться на предстоящем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке, на конференции высокого уровня по вопросам торгово-экономического взаимодействия ШОС в Москве, на форуме малого бизнеса стран ШОС и БРИКС в Уфе", - напомнил В.Путин.

"Пользуясь случаем, приглашаю всех наших партнеров принять в них участие", - сказал В.Путин.