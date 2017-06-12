Лавров не комментирует возможность ужесточения американских санкций против РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал комментировать обсуждаемую в США возможность усиления санкций против РФ.

"Я не могу на каждый чих реагировать, я не медицинский эксперт", - сказал С.Лавров в беседе с журналистами в понедельник.