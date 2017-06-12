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СНГ 12.06.2017 14:45

Лавров не комментирует возможность ужесточения американских санкций против РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал комментировать обсуждаемую в США возможность усиления санкций против РФ.

"Я не могу на каждый чих реагировать, я не медицинский эксперт", - сказал С.Лавров в беседе с журналистами в понедельник.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]